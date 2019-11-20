2019/11/20 | 21:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة تدعو لتحسين قانون الانتخابات في العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/20 | 21:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدعو لتحسين قانون الانتخابات في العراق) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدعو لتحسين قانون الانتخابات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).