الحلبوسي يلتقي سفيري أميركا وبريطانيا

2019/11/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأربعاء، السفيرين الأميركي والبريطاني لدى العراق لبحث العلاقات الثنائية وأخر تطورات المنطقة.وذكر بيان مقتصب لمكتب الحلبوسي تلقته “كلكامش برس”، أنه “استقبل السفير الأميركي ماثيو تولر لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجال الأمني والاقتصادي، والتأكيد على استمرار التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب”.

وفي لقاء منفصل استقبل الحلبوسي السفير البريطاني الجديد في بغداد ستيفن هيكي، حيث وناقش اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتعاون في المجالات كافة، والتأكيد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، متمنيا سيادته للسفير الجديد النجاح في مهام عمله، بحسب البيان.

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