فؤاد حسين يمنح 16 صلاحية وزارية لمدير رفيع المستوى (وثائق)

2019/11/20 | 21:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادمنح وزير المالية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية فؤاد حسين، الاربعاء، مديرة عام دائرة الموازنة طيف سامي 16 صلاحية، لحين تصويت البرلمان عليها كوكيل لوزارة المالية بالاصالة.وقال حسين، في وثيقة تلقتها “كلكامش برس”، إنه “خول السيدة مدير عام الموازنة 16 صلاحية مختصة بالوزير”.

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