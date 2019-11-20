عبد المهدي يحصل على تخويل بإجراء التعديل الوزاري بعيداً عن الكتل السياسية

2019/11/20 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة تتوقع تمرير أسماء المرشحين في مجلس النواب بسهولة بغداد – وعد الشمري: كشفت الحكومة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تخويل حصلت عليه بإجراء التعديلات الوزارية بعيداً عن تأثيرات الكتل السياسية، ورأت أن ذلك يسهم في تمرير المرشحين داخل مجلس النواب بسهولة ومن دون مشكلات، فيما أشارت إلى أهمية الاستمرار في عملية الإصلاح بما يضمن فتح ...

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