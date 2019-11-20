فالح الفياض: لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين

2019/11/20 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، امس الاربعاء، ان مجلس النواب قادر على سحب الثقة من الحكومة بنصف ساعة، مشيرا الى انه لا يجب قلب النظام من اجل تحقيق مطالب المتظاهرين.وقال الفياض في كلمة خلال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في اقليم كردستان وتابعتها الصباح الجديد: “يجب ...

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