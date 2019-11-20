انتقادات لعدم ذكر الاسماء باوامر الاستقدام والقبض واهمال الملفات الأمنية الخطيرة

2019/11/20 | 21:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الصباح الجديد: انتقد عضو تيار الحكمة محمد اللكاش، عدم ذكر الاسماء باوامر الاستقدام والقبض الصادرة من القضاء وهيئة النزاهة، فيما اشار عضو بالحزب الشيوعي الى ان هناك ملفات امنية خطيرة تم اهمالها.وقال اللكاش في تصريح اطلعت عليه الصباح الجديد امس الأربعاء: “نستغرب من عدم ذكر الاسماء باوامر القبض او الاستقدام”، مبينا ان ...

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