رئيس مجلس النواب يبحث مع السفير الأميركي سبل تعزيز التعاون الأمني والاقتصادي بين البلدين

2019/11/20 | 21:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي لدى العراق ماثيو تولر

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