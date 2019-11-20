ارجاء دوري الصالات الممتاز إلى إشعار آخر

2019/11/20 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقدت لجنة الصالات اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة رئيس اللجنة غالب الزاملي وناقشت المواضيع المطروحة في جدول الأعمال.

واتخذت اللجنة القرارات التالية :

١- تأجيل دوري الكرة الممتاز للصالات إلى إشعار آخر حال تهيئة الظروف الملائمة لاقامته.

٢- الاتفاق على صرف أجور الحكام للموسم الماضي خلال الاسبوع المقبل.

٣- التنسيق مع الاتحاد الآسيوي على استلام معدات لتطوير اللعبة.

٤- مفاتحة وزارة الشباب والرياضة لتوفير معسكر خارجي لحكام اللعبة.

٥- إقامة دورات تحكيمية للمستجدين في عدة محافظات وفي العاصمة بغداد.

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