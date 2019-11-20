البنتاغون: داعش استغل هذين الأمرين.. مما عزز من قدراته وموارده

2019/11/20 | 21:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق حذر تقرير لوزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، من إمكانية استعادة تنظيم داعش الإرهابي، قدراته للإعداد لتنفيذ هجمات جديدة ضد الدول الغربية.وأكد التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام، […]

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