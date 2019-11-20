حاكم كريم عطية - أجراءات لكسر شوكة الأنتفاضة الشعبية في ظل وثيقة العار

2019/11/20 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حاكم_كريم_عطية في الوقت الذي يجتمع فيه قادة ما يسمى بالكتل السياسية في بيت عمار المسروق لأيجاد حل لمعضلة أستمرار الأنتفاضة الشعبية وتحقيق مطالبها والحفاظ على هيبة الحكومة وبالتالي أيجاد مخرجا لبقاء هذه الكتل وتدوير نفاياتها في العملية السياسية العرجاء والحفاظ على الأمتيازات والسرقات والمناصب وتفادي وضع العراق المستقبلي والذي سيعرض هؤلاء ليوم الحساب وتقديمهم للعدالة صدرت وثيقة مكررة لوعود هذه الوجوه منذ 19 ع......

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