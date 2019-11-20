الحلبوسي يبحث مع سفير بريطانيا الجديد في بغداد التعاون في المجالات كافة

2019/11/20 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مع السفير البريطاني الجديد في بغداد ستيفن هيكي، مستقبل العلاقات الثنائية والتعاون في المجالات كافة.وذكر بيان لمكتب الحلبوسي تلقت /SNG/،نسخة منه، أن ” رئيس مجلس النواب ناقش مع السفير البريطاني الجديد تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، والتعاون في المجالات كافة، ...

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