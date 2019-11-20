بغداد اليوم تنشر جدول مباريات المنتخب الوطني ببطولة الخليج وتوقيتاتها

2019/11/20 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جدول مباريات منتخبنا الوطني العراقي الشبايي في تصفيات اسيا للشباب المقامة في سلطنة عمان ،العراق & الكويت 3:00 ( الاحد ٢٤-١١-٢٠١٩) العراق & باكستان 3:00 ( الثلاثاء ٢٦-١١-٢٠١٩) العراق & فلسطين 3:00 ( الخميس ٢٨-١١-٢٠١٩ )العراق & عمان 6:00 ( السبت ٣٠ - ١١ - ٢٠١٩ ) المباريات بتوقيت بغداد القنوات الناقلة عمان سبورت اضافة الى بعض القنوات سيتم نشرها لاحقا جميع المباريات تقام على ملعب السيب

بغداد اليوم- متابعة

أثار غاريث بيل، نجم ريال مدريد ومنتخب ويلز، غضب جماهير النادي الإسباني باحتفاله مع زملائه بتأهل منتخب بلاده إلى يورو 2020، عبر الإمساك براية مكتوب عليها "ويلز ثم الغولف ثم مدريد".

ولفت هذا العلم الانتباه بعد أ

بغداد اليوم - بغداد

اكدت لجنة الرياضة والشباب النيابية، الأربعاء 20 تشرين الثاني 2019، ان اقرار قانون اللجنة الاولمبية الوطنية سيجنب العراق الكثير من العقوبات الدولية، مبينة ان اقرار القانون سيحل العديد من المشاكل التي يعاني من

بغداد اليوم- بغداد

أرسل الاتحاد الخليجي لكرة القدم اليوم الاربعاء،(20/11/2019)، إشعارا رسميا لجميع الاتحادات المشاركة منتخباتها بخليجي 24 في الدوحة ومنها العراقي، حدد فيها عدد التذاكر المجانية لجمهور كل منتخب مشارك بالبطولة.

وقال مصدر من

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