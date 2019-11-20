عائق وحيد يفصل روما عن لاعب ريال مدريد

2019/11/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} كشف تقرير صحفي إيطالي، عن سعي روما لضم لاعب ريال مدريد، في الانتقالات الشتوية المقبلة.

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