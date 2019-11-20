ميلان يبدأ التفاوض مع إبراهيموفيتش

2019/11/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ميلان بدأ مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن عودته للنادي.

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