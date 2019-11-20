الحلبوسي يبحث مع السفير البريطاني الجديد في بغداد العلاقات الثنائية بين البلدين

2019/11/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، السفير البريطاني الجديد في بغداد ستيفن هيكي.

وذكر بيان مقتضب لمكتب الحلبوسي حصلت عليه "العهد

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