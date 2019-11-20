الداخلية تكشف عن أعداد المنتسبين العائدين إلى الخدمة من المفسوخة عقودهم

2019/11/20 | 22:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد الغد برس

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إعادة أكثر من ستة وأربعين ألف منتسب إلى الخدمة من المفسوخة عقودهم.

وذكر الناطق باسم الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، أن " الوزارة تواصل العمل بالمادة( ٤٧ /خامساً) من قانون الموازنة العامة".

وأضاف أنه "تمت إعادة ٤٦٣١٧ منتسباً للخدمة من المشمولين بالفقرة(أ) من المادة أعلاه، فيما تمت إعادة ٤٦٩٩ منتسباً أيضاً من المشمولين بالفقرة( ب) ، في حين تواصل إجراءاتها الخاصة بإعادة المشمولين بالفقرة(ج) ، فقد بلغ عدد المشمولين بهذا الفقرة (٢٩٦١٩) لغاية الآن".

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