نادية مراد تعلن عن وصول 27 عائلة ايزيدية إلى فرنسا

2019/11/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ باريس أعلنت الناشطة الايزيدية نادية مراد و الحاصلة على جائزة نوبل للسلام العام الماضي اليوم الأربعاء 20.11.2019 عن وصول وجبة جديدة من الايزيديين إلى فرنسا.وقالت مراد في بيان مقتضب انه “في اليوم العالمي للطفل ، يسعدنا أن نعلن عن وصول 27 عائلة ايزيدية إلى باريس، فرنسا لبدء حياتهم الجديدة.واضاف مراد …

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