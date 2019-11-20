القبض على ارهابي غرب نينوى واستمرار عملية رفع مخلفات داعش

2019/11/20 | 22:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ شنگال تواصل القوات الامنية مسك الارض عند الحدود العراقية السورية تزامنا مع تحرك لداعش في الجانب السوري خلاله اشتبك مع وحدات الجيش السوري.وأعلنت وزارة الداخلية، امس الثلاثاء، إلقاء القبض على “داعشي” كان يعمل مقاتلاً في ما يسمى “ديوان الجند”، ورفع 10 عبوات ناسفة غرب مدينة الموصل.وقال إعلام الوزارة …

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