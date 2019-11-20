منها استقالة الحكومة وتجميد الدستور ..مرجع يعرض خارطة طريق لانهاء ازمة البلاد

2019/11/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعرض المرجع الديني جواد الخالصي ، خارطة طريق من عدة مراحل لانهاء الازمة وخلاص الشعب العراقي من محنه ومآسيه.

وقال الخالصي في تصريح تابعته “كلكامش برس” ان” خارطة الطريق تتمثل باستقالة الحكومة الحالية استجابة لمطالب الشعب العراقي المنتفض، وايقاف العمل بالدستور الحالي المفروض على الشعب ، والذي كان الأساس في المحاصصة وزرع الفتنة داخل الدولة الواحدة “.

واضاف ان “الخارطة تتضمن كذلك تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية ممثلة لجماهير الشعب، وتكون من خارج العملية السياسية الحالية، تتولى هذه الحكومة مهام محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين، بالاضافة الى تقديم الخدمات العاجلة لرفع الاعباء عن الشعب العراقي، والتهيئة لانتخابات جديدة بعد كتابة قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات الشعب العراقي، بعد تبديل مفوضة الانتخابات الحالية بمفوضة جديدة من اهل الخبرة والاختصاص من غير المنتمين لأحزاب السلطة “.

وتابع ان “خارطة الطريق تتضمن كتابة دستور جديد للعراق بأيدي مختصين في الفقه الدستوري، ومن اهل الخبرة والكفاءة، ثم يعرض للشعب للتصويت عليه”.

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