7.5 مليون زائر بين إيران والعراق كل عام

2019/11/20 | 22:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طهران (العالم) ‏20‏/11‏/2019 – أكد السفير الإيراني السابق في العراق حسن دانايي فر أن العلاقات الإيرانية العراقية الممتدة على مر التاريخ سوف تبقى مكان...

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