سعيد الوجاني - هل لا تزالون تحلمون بفلسطين حرة مستقلة

2019/11/20 | 22:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني La déclaration du Mike Pompeoكل تاريخ العرب ، عنوانه الرئيسي هو الهزيمة ، و يا ليتها كانت هزيمة وكفى ، بل ان انتصارات العرب لا تكون كذلك في وجدانهم النرجسي ، وتفكيرهم المتكلس ، إذا لم يكن الضحايا الذين استشهدوا جاوز المئات ، وحتى الآلاف ، فأي انتصار لا يسقط فيه ضحايا شهداء وبكثرة ، هو هزيمة ..فالتنافس بين الانتصارات العربية ، هو تنافس في عدد الشهداء الدين سقطوا .فكلما سقط كثيرا من الشهد......

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