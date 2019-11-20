2019/11/20 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسمية طاقم تحكيمي مؤلف من علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد الحسن و ميثم خماط للمشاركة في قيادة مباريات بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسمية طاقم تحكيمي مؤلف من علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد الحسن و ميثم خماط للمشاركة في قيادة مباريات بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسمية طاقم تحكيمي مؤلف من علي صباح ومهند قاسم وحيدر عبد الحسن و ميثم خماط للمشاركة في قيادة مباريات بطولة كأس الخليج 24 في الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).