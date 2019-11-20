طارق حرب: قانون التقاعد الجديد زاد من راتب رفحاء الى أكثر من سبعة ملايين

2019/11/20 | 22:42

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بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء 20 تشرين الثاني 2019، أن قانون التقاعد الجديد زاد من راتب رفحاء الى سبعة ملايين ونصف للعائلة المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء.وقال حرب في بيان، إن "قانون التقاعد الجديد جعل الراتب الشهري للمشمولين برفحاء مليون ونصف شهرياً للواحد وبذلك سيكون للعائلة منهم المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء سبعة ملايين دينار ونصف المليون دينار شهرياً".

وأضاف، أن "هذا الراتب يفوق أي راتب تقاعدي يتقضاه الوزير والنائب واعلى الرتب العسكرية والدرجات القضائية ورؤساء الجامعات وسواها وهذا حكم قانون بعيداً عن السياسة.

وكانت بغداد اليوم نشرت نص التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد الذي صوت عليه مجلس النواب في جلسته الـ 17 التي عقدت الأربعاء 20 - 11 - 2019.للإطلاع على التفاصيل الكاملة تابع الوثائق في أدناه.

بغداد اليوم-بغداد

أكد النائب عن كتلة صادقون، نعيم العبودي، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019) أن خيار الانتخابات المبكرة لم تُطرَح في اجتماع القوى السياسية، في منزل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم.

وقال العبودي، خلال استضافته في برنامج "وجهة نظ

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب يوسف الكلابي، 20 تشرين الثاني 2019، ان القوى والكتل السياسية تعمل في الوقت "بدل الضائع" على فهم ما يريده المتظاهرون في بغداد وعموم المحافظات الأخرى.

وقال الكلابي خلال استضافته في برنامج (وجهة نظر)، الذي

بغداد اليوم- خاص

كشفت اللجنة القانونية النيابية، الأربعاء (20 تشرين الثاني 2019)، أن قانون الغاء امتيازات المسؤولين الذي أقره البرلمان لا يلبي مطالب المتظاهرين، مبيناً في ذات الوقت ان أكثر من 100 مليار دولار هربها مسؤولون سابقون إلى خارج العر

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