كوريا الجنوبية: من المستحيل عقد قمة أخرى بين أون وترامب

2019/11/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

اكدت، تشوي سون هوي، نائبة وزير الخارجية بكوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن "على الولايات المتحدة التخلي عن "سياستها العدائية" تجاه بيونغ يانج

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