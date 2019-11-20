عبد المهدي لشيوخ العشائر: عليكم تقع مسؤولية توفير الاجواء الامنة لجلب الشركات الاستثمارية للعمل

2019/11/20 | 22:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أكد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم الاربعاء، أن التظاهرات كشفت عوامل الخلل في النظام السياسي ومختلف شؤون الحياة التي يجب معالجتها، فيما

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