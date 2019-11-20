لماذا نطالب باستقالة الحكومة؟.. ليث شبر

2019/11/20 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: ليث شبر للتوضيح..موقفي من الحكومة الحالية ثابت لن يتزحزح حتى لو لا سامح الله انتهى المشهد ببقائها..هذه الحكومة فقدت شرعيتها الشعبية والأخلاقية ليس بسبب انها تحتوي على وزراء عليهم شبهات وقضايا اخلاقية وارهابية وفساد وتزوير..وليس لأنها لم تستطع ان تنفذ برنامجها الذي تعهدت به بل خالفته حتى في اصلاحاتها… وليس لأنها […]

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