التربية تقلص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي

2019/11/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

قلصت وزارة التربية، أمس الاربعاء، عطلة نصف السنة للعام الحالي، بينما دعت التلاميذ والطلبة والملاكات التعليمية والتربوية الى الالتزام بالدوام والمواظبة عليه.

وأوضح بيان للوزارة، تلقته "الصباح"، أنه "في هذا الظرف الذي يمر به بلدنا العزيز فان وزارة التربية تثمن الروح الوطنية لدى ابنائها التلاميذ والطلبة فهم امل البلاد وصناع مستقبلها وتحيي الوزارة الهيئات التعليمية والتدريسية فهم الشريحة التي اوكل لها المجتمع مسؤولية تربية الاجيال وتعليمهم وغرس روح المواطنة وقيمها الصحيحة فيهم".

ولفت بيان الوزارة الى أنه "تم اجتماع المدراء العامين في المحافظات واجتماع اخر لهيئة الرأي وتم اتخاذ عدد من الاجراءات اهمها، استكمال الساعات الدراسية المقررة بموجب المادة (17) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011، التي تنص على ان (لا تقل مدة العام الدراسي لمراحل التعليم عن (32) اسبوعا عدا العطلة ولا تقل ساعات الدراسة الاسبوعية عن (30) ساعة التي تمثل الحد الادنى المطلوب من الكفايات العلمية.

ومن ضمن الاجراءات، بحسب البيان "تقليص عطلة نصف السنة للعام الدراسي الحالي، وتنظم ادارات المدارس دروساً اضافية لاكمال المنهج الدراسي المقرر.

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