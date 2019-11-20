صالح يشدد على متابعة قضايا الشهداء والمصابين والمعتقلين

2019/11/20 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة أن تعمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان على دعم الجهود المبذولة للحد من حالات الانتهاكات والخروقات التي يتعرض لها المواطنون.

وأفاد بيان رئاسي، تلقته "الصباح"، بأن الرئيس صالح شدد، خلال استقباله، أمس الأربعاء، رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان عقيل جاسم الموسوي والوفد المرافق له، على "العمل بما يقتضيه الواجب المهني والإنساني وضمن المعايير الدولية"، لافتاً الى "أهمية متابعة قضايا المصابين والشهداء والمعتقلين ونقل الحقيقة الى الجهات المعنية".

بدوره، أشار الموسوي، بحسب البيان، الى "تواجد المفوضية في ساحات التظاهر من خلال الفرق الرصدية لمتابعة الاحداث بصورة مباشرة، والتواصل مع الحكومة لنقل التطورات وضمن الواجب الوطني وبما يرسخ حقوق الإنسان في البلاد".

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