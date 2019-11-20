المنتج المحلي يدخل ضمن مطالب المحتجين ومطالبات كبيرة بإعادة المصانع العراقية للعمل(صور)

2019/11/20 | 23:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام متظاهرو ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، اليوم الأربعاء، حملة كبيرة لدعم المنتج المحلي وفتح بازار للمنتجات المصدرة محليا، من أجل إعادة الروح إلى الشركات العراقية وإيقاف سيطرة الأسواق الإقليمية والدولية على السوق العراقي.وتأتي هذه الحملة بعد سنوات يعاني منها المنتج المحلي من إهمال ودمار ومحاولات كثيرة لتدميره من أجل فتح المجال للدول الإقليمية […]

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