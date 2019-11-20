نزوح أكثر من 140 عائلة من قرية في محافظة ديالى.. لهذا السبب

2019/11/20 | 23:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أفادت مصادر إعلامية، اليوم الأربعاء، عن نزوح أكثر من 140 عائلة من قرية تابعة لمحافظة #ديالى، بسبب تهديدات عناصر تنظيم “داعش” المتشدد.وقال مختار قرية أبو كرمة، […]

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