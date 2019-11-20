رشيد غويلب - لا بديل عن حفظ سلمية الانتفاضة وتعميق محتواها

2019/11/20 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب لا نأتي بجديد، إذا قلنا ان أساليب النضال واشكاله يحددها الواقع الملموس، ويبدو ذلك جليا عند تناول الانتفاضة الباسلة المتواصلة في بغداد والعديد من محافظات العراق منذ الأول من تشرين الأول الفائت.ان الصراع السياسي والاجتماعي خلال سنوات ما بعد الدكتاتورية المنهارة، بين قوى التغيير الشعبية والسياسية من جهة، والقوى المتنفذة التي ابتدعت نظام المحاصصة السياسية وجعلته حاضنة للفساد والتسلط، تميّز بسلميته......

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