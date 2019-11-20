2019/11/20 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي بعد هذا العرض المستفيض نأت إلى البداية ومن العنوان (ما هو مصير المؤسسة الدينية في العراق بعد تشرين؟)، من المؤكد أن عملية التغيير القادمة والتي يقودها شباب الثورة لن تتوقف قاطرته عند محطة السياسيين الفاسدين والمفسدين وينتهي الحال، لقد تعلم الشعب ومن خلال تجربة الستة عشر عاما الفائتة أن أساس الإصلاح والتغيير في الواقع العراقي مرتبط بإنهاء وتصفية منظومة الحكم السياديني هيكلة وأرتباطات وتأثيرات وأدوات......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح5) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عباس علي العلي - دور المؤسسة الدينية لمرحلة ما بعد تشرين في العراق. ح5) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).