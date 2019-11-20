2019/11/20 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رشيد_غويلب نلبى أكثر من 148 منظمة أوروبية دعوة حزب اليسار الأوروبي للمشاركة في الدورة الثالثة لـ"المنتدى الأوروبي"، التي استضافتها، في الفترة 8 -11 تشرين الأول الحالي العاصمة البلجيكية بروكسل.وكان شعار المنتدى المركزي "الكوكب يحترق، ومعه الديمقراطية"، واختار المنظمون أسلوبا مناسبًا لتوفير فضاء لـ410 مشاركًا من 37 دولة، من قوى اليسار والقوى التقدمية وحركات الخضر والنقابات العمالية، لتبادل الرؤى ووجهات النظر.......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رشيد غويلب - ناقش سبل الخروج من الأزمات / الدورة الثالثة للمنتدى الأوربي شددت على المشتركات وأشرت النجاحات) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#رشيد غويلب - ناقش سبل الخروج من الأزمات / الدورة الثالثة للمنتدى الأوربي شددت على المشتركات وأشرت النجاحات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).