العبوات “المندسة”من ساحة الحبوبي الى خيم الاعتصامات بالغراف ..(صور)

2019/11/20 | 23:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارأكد مصدر امني بأن عبوة صوتية محلية الصنع قد انفجرت في خيمة للمعتصمين في قضاء الغراف شمالي الناصرية”.

وقال المصدر لكلكامش برس بأن”انفجار الخيمة قد اصاب شخصين بجروح بسيطة حتى الان”.

وشهدت الغراف منذ عدة ايام تظاهرات واسعة ومحاولات لحرق بيوت مسؤولين في القضاء.كما شهدت ساحات التظاهر تفجيرات بعبوات ناسفة على مدى ثلاثة ايام متوالية .

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