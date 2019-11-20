موسكو: انقرة ابلغتنا بعدم نيتها اجراء اي عملية جديدة في سورية

2019/11/20 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

نقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، يوم الأربعاء، إن أنقرة أكدت لموسكو أنها لا تخطط لشن عملية

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