2019/11/20 | 23:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

تنشر لكم "العهد نيوز" جدول مباريات منتخبنا الوطني العراقي الشبابي في تصفيات اسيا للشباب المقامة سلطنة عمان.

وتضمن الجدول ما يلي:

العراق - الكويت

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