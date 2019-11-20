قوة مسلحة للوقف الشيعي تنتزع عدد من المحلات قسرًا تحت تهديد السلاح في محافظة نينوى

2019/11/20 | 23:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر مسئول من محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، أن جهات مُسلحة تابِعة للوقف الشيعي تستولي صباح اليوم على اكثر من 80 محلً تجاري في اسواق الموصل القديمة تابعة لنظيره الوقف السني وتعمد إلى إخراج مؤجريها منها تحت تهديد السلاح.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “ذلك يأتي ذلك مُكملاً لعِدة تجاوزات للوقف اعلاه استقطعوا […]

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