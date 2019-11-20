العثور على جثة شاب في مكتب نائب بمحافظة بابل

2019/11/20 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة بابل، اليوم الأربعاء، العثور على جثة شاب في مكتب النائب هيثم الجبوري في المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “قوة أمنية عثرت على جثة شاب في مكتب النائب هيثم الجبوري في محافظة نينوى” مبينا أن “الشرطة فتحت تحقيقا بالحادثة”.وكان متظاهري بابل، أحرقوا مكتب ومنزل النائب هيثم الجبوري […]

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