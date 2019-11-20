وسائل إعلام: المدعي العام سيوجه تهما جنائية إلى نتنياهو الخميس

2019/11/20 | 23:44

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بغداد اليوم - متابعة

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن المدعي العام، أفيخاي ماندلبليت، من المتوقع أن يوجه تهما جنائية بالفساد إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس.

وأشارت تقارير إعلامية في وقت سابق إلى أن المدعي العام لم يتخذ بعد قرارا بشأن ما إذا كان سيوجه التهم إلى نتنياهو أو سيسقطها.



كما رجحت التقارير توجيه الاتهام إلى نتنياهو يوم الأحد أو الاثنين المقبل.ويدور الحديث عما يعرف إعلاميا بـ "قضية 4000"، التي يشتبه فيها نتنياهو باتخاذ قرار إداري يفيد شاؤول يلوفيتش، المساهم في مؤسسة "بيزك" للاتصالات، وذلك مقابل تغطية إيجابية لسياسات نتنياهو من قبل موقع "والا" الإعلامي التابع لـ "بيزك".

وتعتبر هذه التهمة هي الأقوى من بين التهم الثلاث الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمتعلقة بالفساد والاحتيال وخيانة الأمانة.

بغداد اليوم - متابعة

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وأكد الملك

بغداد اليوم - متابعة

أكدت روسيا أن استئناف الولايات المتحدة عقوباتها على منشأة فوردو النووية الإيرانية انتهاك صارخ للالتزامات الدولية للحكومة الأمريكية.

يتبع ..

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مندوبة الولايات المتحدة لدى الناتو، كاي بيلي هتشيسون، أن الولايات المتحدة غير متفقة مع تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول "الموت الدماغي" للحلف.

وفي مؤتمر صحفي عقد في بروكسل قبيل لقاء وزراء خارجية

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