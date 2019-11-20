المالية النيابية تكشف معلومات مهمة عن القوانين الأخيرة وإمتيازات المسؤولين الجديدة{موسع}

2019/11/20 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، عن معلومات مهمة تخص القوانين التي اقرت اخيراً، وامتيازات المسؤولين الجديدة.

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