خبير قانوني: تعديل قانون التقاعد زاد من رواتب رفحاء

2019/11/20 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد الخبير القانوني طارق حرب، اليوم الاربعاء، أن تعديل قانون التقاعد الجديد زاد من رواتب رفحاء.

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