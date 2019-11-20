سياسي: الحراك السياسي الاخير هو نتيجة طبيعية للضغط الشعبي

2019/11/20 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد المحلل السياسي، محمد العكيلي، اليوم الاربعاء، ان "الحراك السياسي جاء نتيجة الضغط الشعبي على السلطات الثلاث".

وقال العكيلي لـ"العهد"، ان "التحركات السريعة

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