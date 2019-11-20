مصدر: انفجار عبوة صوتية في احدى مخيمات المتظاهرين في الغراف شمالي ذي قار

2019/11/20 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - خاص

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة صوتية داخل احدى مخيمات التظاهرات شمالي ذي قار.

وقال المصدر لـ"العهد نيوز"، ان "عبوة صوتية انفجرت

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