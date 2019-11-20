لجنة الصالات تقرر ارجاء الدوري الممتاز إلى إشعار اخر

2019/11/20 | 23:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الغد برس :

قررت لجنة الصالات في اتحاد الكرة العراقي، اليوم الاربعاء ، تأجيل دوري الكرة الممتاز للصالات الى اشعار اخر حتى استقرار الوضع العام في البلاد.

واصدر المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة بيانا ، تابعته "الغد برس " ، حول الاجتماع المهم الذي عقد برئاسة رئيس اللجنة غالب الزاملي والذي خرج بقرارت حاسمة تخص اللعبة ، وجاء في البيان " تأجيل الدوري العام الى اشعار اخر ، بالاضافة الى صرف اجور الحكام للموسم الماضي خلال الاسبوع المقبل ، مع مفاتحة وزارة الشباب والرياضة لاقامة معسكر تدريبي خارجي لهم ".

واكد البيان على ضرورة " التنسيق مع الاتحاد الآسيوي على استلام معدات لتطوير اللعبة في البلاد ، واقامة دورات تحكيمية للحكام الشباب والمبتدئين ، لتحضيرهم للمواسم المقبلة في المحافاظات والعاصمة بغداد".

يذكر ان اتحاد الكرة كان اتخذ في وقت سابق قرارا يقضي بتأجيل الدوري الممتاز لكرة القدم الى اشعار اخر ، بسبب الظروف الحالية التي يمر بها العراق .

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