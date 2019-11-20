2019/11/20 | 23:47

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انفجار عبوة ناسفة داخل خيمة المعتصمين في الغراف

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انفجار عبوة ناسفة داخل خيمة المعتصمين في الغراف

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