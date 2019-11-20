قائممقام الغراف: نجري مراجعات أمنية لموقع الحادث وندعو المتظاهرين للسماح للاجهزة باخذ دورها

2019/11/20 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد قائممقام قضاء الغراف شمالي محافظة ذي قار، ضيدان العگيلي، اليوم الأربعاء، أن الانفجار الذي وقع بالقرب من المتظاهرين لم يتسبب بإضرار بشرية إطلاقا.

وقال ضيدان لـ"الغد برس"، أن " العبوة الناسفة انفجرت داخل احد خيام المتظاهرين المعتصمين في القضاء وتسبب بإضرار جسيمة للخيمة وعدد من المحال المجاورة لها"، لافتا إلى أن " العبوة انفجرت فور انتهاء احد المهرجانات التابينية لاحد شهداء التظاهرات".

وبين المصدر، أن "الأجهزة الأمنية بدأت بمراجعة الكاميرات في مكان الحادث، للوصول إلى الجناة".

وتابع، أن " على المتظاهرين أن يسمحوا للاجهزة الأمنية باخذ دورها وحمايتهم من اي تهديد خارجي يحاول الوصول إليهم ".

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