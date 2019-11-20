بالصور .. المنتخب الوطني يخوض اول وحدة تدريبية في قطر

2019/11/20 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغدبرس

خاض المنتخب الوطني مساء ، اليوم الاربعاء ، اول وحدة تدريبية له بعد الوصول ظهرا الى العاصمة القطرية الدوحة ، استعدادا لخليجي ٢٤ التي ستنطلق يوم ال ٢٦ من الشهر الحالي .

وقال كوركيس في حديث خاص لـ" الغد برس " ، إن" المنتخب الوطني اجرى وحدة تدريبية خفيفة ، ركزت على تدريبات الاستشفاء والمرونة لازالة التعب والجهد من جراء المباراتين السابقتين امام ايران والبحرين ".

واضاف ، ان "الفريق حاليا مستقر من الناحية الفنية والبدنية والنفسية بعد تحقيق النتائج الايجابية في الفترة السابقة و المحافظة على صدارة المجموعة الثالثة في التصفيات المزدوجة ".





واشار ، ان " يوم غد سيعلن كاتانيتش عن استدعاء لاعبين اثنين للالتحاق بوفد المنتخب الوطني ، بعد مغادرة ٣ لاعبين محترفين المنتخب الوطني ، لارتباطهم مع انديتهم التي لم توافق على بقائهم ، بسبب انتهاء ايام الفيفا ".





يذكر ان المنتخب الوطني سيلاقي نظيره القطري في افتتاح البطولة يوم ال ٢٦ من الشهر الحالي.

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