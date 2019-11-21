قانون التقاعد الجديد يرفع من رواتب رفحاء على نحو مضاعف

2019/11/21 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء، أن قانون التقاعد الجديد زاد من راتب رفحاء الى سبعة ملايين ونصف للعائلة المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء.وقال حرب في بيان، إن “قانون التقاعد الجديد جعل الراتب الشهري للمشمولين برفحاء مليون ونصف شهرياً للواحد وبذلك سيكون للعائلة منهم المكونة من أب وأم وثلاثة أبناء سبعة ملايين دينار […]

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