5 ملايين دولار ارباح العراق في حال حقق الاكتفاء الذاتي من البنزين

2019/11/21 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - اقتصاد

كشفت لجنة العمل النيابية، اليوم الأربعاء، أن "تحقيق الاكتفاء بمنتج البنزين سيوفر خمسة ملايين دولار لخزينة الدولة"، مبينة، ان "العراق يستهلك أكثر

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