الاوقاف المصرية تفصل 10 ائمة لعدم مقدرتهم على هذا الشيء!

2019/11/21 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - مصر

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء، فصل 10 أئمة عن العمل بعد ثبوت انتمائهم إلى جماعة "الإخوان المسلمين".

وذكرت الوزارة، في بيان، اطلعت

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